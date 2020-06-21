近期全球股市紛紛創高，NASDAQ指數上周來到萬點歷史高點，費半指數也頗有創高氣勢，而台股也有重回萬二關卡的態勢。

儘管美股獲利了結賣壓拉回，以及全球各地疫情復燃等利空，但在美國聯準會主席鮑爾宣布加碼買進個別公司的公司債，以及美國總統川普宣布投入一兆美元於基礎建設下，全球股市宛如喝了蠻牛般，又重新生龍活虎起來，但在全球疫情仍未好轉下，持續的撒錢有用嗎？

目前市場持續關注經濟重啟，周二美國公布五月份零售銷售月增17.7%，大幅超過市場的預期，帶動美股全面的走強，經濟似有觸底回升的跡象。

三月初，美國對於企業、個人展開全面性紓困，成效逐漸地體現。在疫情爆發過程中，除了自然人的死亡外，法人的破產、消滅也不可避免，其中觀光、航空、餐飲、服務業受傷尤重，一般中小型企業帳上現金大多都在三個月以內，而美國從個人發放現金，以及債市乃至於個別公司債持續釋放資金，對於法人的續命有一定效果，也對後續美國經濟重啟帶來一定成效。

目前各國不同的紓困措施都將影響疫情過後的國力，歐美各國企圖重新活絡民間消費，而大陸則以國家資本持續吸取民間企業、個人的資金，也將大幅影響後續民間消費力。

當然大規模紓困、狂印鈔票也不是沒有代價的，勢必對於通膨造成深遠影響，經濟一旦走向衰退，又要花數十年才能點燃經濟柴火，因此各國央行除了印鈔外，也透過降息來刺激經濟，因此這一波台幣走勢持續挑戰29.5元關卡，除了熱錢湧入外，台商回流也是一個很重要因素。

目前北市東區門戶計畫的啟動，以南港轉運站為主軸，附近南港展覽館，國家音樂廳，還有微軟等國際企業進駐。相關資產類股的南港，受益於世界明珠建案的帶動，以及周遭素地開發，其中聯強就在此設立集團總部，也帶動其他地產商進駐。

冠德則因為持續布局環球購物中心以及青埔、機捷建案，近期港人移民台灣人數每月均超過600人，推升股價持續創高；遠雄港則受益於大陸產業持續外移，在遠雄港經貿區供給有限下，租金持續上調，帶動營收持續走高，相關類股都值得持續追蹤。

整體來看，台股短線來到相對高檔區，操作難度變得更高，資金往防疫、資產、利基型電子股靠攏，現階段選股重於選市，操作上宜更加謹慎。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)