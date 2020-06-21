品冠和老婆婚後定居台灣，育有一子一女，21日是他家鄉馬來西亞的父親節，經常忙於工作的品冠感性地說：「比起媽媽對小孩的影響力，有時候覺得爸爸會少了一點存在感。」但這幾個月受到新冠肺炎疫情影響，他大多宅在台灣家中，每天陪伴孩子感情升溫，品冠笑說：「這種甜膩是爸爸才會感受到的一種飄飄然。」

品冠直言，身處台灣的小孩，比較熟悉的父親節應該是8月8日，也因此，從大馬來台發展的他，今天感受不到過節氣氛，自嘲心裡有點酸酸的；但近幾個月，他沒有一天不跟孩子們在一起，感情確實增溫不少，「我還記得女兒兩歲以前看到我的時候，感覺比樓下的管理員叔叔還陌生，現在她反而會主動跑來抱我說Daddy I Love You」。

品冠的兩個孩子最近迷上拍照app，知昨今是大馬的父親節，兒女決定送他一份特別的禮物，品冠笑說：「兒子靈機一動拉著我跟妹妹，說要送給我的父親節禮物，就是來一張大家有鬍子的照片，哈哈！也太好打發了吧！」話雖如此，品冠收到這份獨一無二的禮物，內心甜蜜得笑得合不攏嘴；品冠也不忘祝福自己的爸爸、岳父還有全天下的「付清」們，父親節快樂。

品冠與老婆感情始終如一。（翻攝品冠臉書）

品冠常帶孩子們一起旅行。（翻攝品冠臉書）

品冠常帶孩子們一起旅行。（翻攝品冠臉書）

(中時 )