全台熱熱熱，連日高溫不下，家戶用電量狂飆，本月19日曾創下今年用電量新高。面對酷熱天氣，空調需求大增，要怎麼巧用冷氣，才能避免荷包大失血？台電臉書曝3省電秘訣，隨便其中1招，就能輕鬆省下至少6%電力。

台電《電力粉絲團》日前貼文指出，前幾天非常酷熱，19日最高用電量達3634萬瓩，這是今年用電量新高，也是歷史6月用電量新高。天氣一熱，民眾習慣待在室內猛吹冷氣，也因此用電量不停飆高。對於用電量飆高，台電說，會努力做好機組維護與調度，確保今夏供電無虞，但請大家仍要節約用電，這樣既省荷包也能愛地球。

民眾又該如何使用吹冷氣，讓它發揮最高效能，卻不會太耗電？台電提供省電3大神招，大家趕快筆記學起來，自己的電費自己救。

第一招就是溫度設定26~28度+吹電風扇，這樣雙管齊下，即使沒下調冷氣溫度，室內就會很涼。第二招是冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%。最後一招則是趕快汰換老舊冷氣，改用能源效率1級的冷氣就能省電。

(中時電子報)