攝影的最高境界，就是抓到珍貴的「一剎那」。而今天台灣抬頭就可以看到「上帝的戒指」--「日環蝕」現象，更有人抓到空軍2架F-16與日蝕初虧「同框」的一剎那，不禁讓人叫好！

2點49分太陽開始初虧，4點13分42秒開始日環食，4點14分42秒日環食結束，上帝的金戒指持續時間近1分鐘，隨後於5點25分「復圓」，下午4點45分時5架F-16戰機衝場，也讓現場民眾又驚又喜。

而除了下午4點45分時5架F16戰機衝場之外，軍聞社更公布了2架F-16戰機執行訓練任務時，與日蝕「初虧」現象同框照片，形成百年難得的精采畫面！

國防部發言人臉書今日以幽默語氣開場，「我想來點...日蝕佐F-16戰機！」，百年難得的日環蝕今現身，空軍第四聯隊配合嘉義縣、市政府日環食活動，以5架F-16戰機執行編隊飛行！

另外，有2架F-16戰機執行訓練任務時，與日蝕「初虧」現象同框，攝影師抓到此一難得的「一剎那」，形成百年難得的精采畫面！

(中時電子報)