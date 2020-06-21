高雄楠梓及仁武區，都是近年來的首購熱區，近期因為建設議題逐漸到位，房價看漲聲勢不斷。不過，有網友路過岡山某地見透天建案在打廣告，要價2000萬，他隨後到批踢踢上發文「那邊啥都沒有，就只有墓仔埔」，原PO認為如此偏僻的地方房價竟然也要2000萬，令他相當訝異，PO文也引起網友熱烈討論。

原PO在批踢踢上發文說自己去岡山一處，那邊剛好有個透天建案在賣 竟然還要快兩千萬」，原PO指出「那邊啥都沒有，就只有墓仔埔，且還離本洲工業區近」。

原PO認為這2點都是屬於買房的大地雷，想不到「還可以賣到剩3～4戶」，而且他還看見真有人住在那，車庫裡還都有停放汽車，室內的燈也是亮著。他直呼：「真神奇欸！看來大家都買得起房吧？連岡山都這樣了。」

疑惑曝光後，許多網友見了紛紛留言，「岡山都是工廠廠長在住的，受眾不同」、「岡山一堆隱形富豪，五金螺絲工廠老闆」、「岡山是世界螺絲最大聚落 兩千小case」、「除了地段之外也是要看主建物面積啊」、「去年就這價錢了，高雄超瘋」、「岡山+1，我家附近的墓仔埔已經被改成公園了」。

(中時電子報)