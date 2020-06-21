台北田徑場有近300位球迷進場觀看企業足球甲級聯賽。（中華足協提供）

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天進行第二循環第二輪開賽，台北田田徑場進行主場北市大同對上紅獅FC大戰，吸引近300位球迷進場觀賽，開賽時正好碰上天文現象日環蝕，天色稍暗但在燈光的補強下，仍可正常比賽，紅獅FC上演驚奇一戰，以2比0拿下本季第一勝，北市大同則苦吞3連敗。

今天之前，紅獅在本季賽企甲聯賽一勝難求，開季苦吞7連敗，上周對航源FC以0比0踢和，今天在日環蝕天文奇景下，終於在勝場數開胡。

其實前一場吞敗的北市大同，今天有強烈的求勝慾望，進攻端多次射正，但遭到紅獅後防及守門員李冠霈頻頻解圍而久攻不下；紅獅FC也針對大同進攻核心安以恩加強防守，中場結束前第43分鐘，大同後防出現一次致命的失誤，讓紅獅FC瓜地馬拉外援拉布雷（Gerardo Rabre）掌握單刀機會，門前突破大同守門員防線，率先進球。

下半場第57分鐘紅獅FC機會再起，後衛策動一次反擊，將球送到前場的潘育晟，他再把球送給跟進的隊友拉布雷，於跑動中閃過防守者起左腳勁射、個人梅開二度，紅獅FC取得2球領先。

處於落後的北市大同多次嘗試組織攻勢，但紅獅FC門將李冠霈今日表現更出色，多次沒收大同射門機會，大同嘗試換上板凳殺手原田拡帝試圖加強進攻火力，但紅獅FC眾志成城，透過強化防守決心，守住勝利。

其他賽事戰果，璉紅台體在陳柏諭「帽子戲法」帶動攻勢，加上防守也有表現，6比0大勝銘傳大學；台中FUTURO則以1比0險勝航源FC，高市台電於主場高雄國家體育場3比2逆轉勝台灣鋼鐵。

(中時 )