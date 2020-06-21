今年台灣的夏至特別不一樣，這一天不但是2020年最長的白天，還在下午發生了21世紀最後一起日環食，環食帶從嘉義至台東一線通過，即使沒看到環食的地區，也能觀賞到極接近環食的偏食。空軍為了響應這場天文盛會，特別派出戰機通過幾個日食觀賞點，與民同樂。其實，日食發生派出戰機的作法，原本是對戰機性能的挑戰，而不是單純的衝場。

2017年8月21日，日食範圍劃過美國全境，其中全食帶從西北部一路劃到東南部，是美國難得的天文盛會。為此，當年美國空軍發起一起「終極攔截」的任務，攔截的對象就是日全食，3架F-15戰機從西北部愛達荷州芒登荷空軍基地(Mountain Home AFB)出發，在日全食籠罩上空時，開啟後燃器全速飛行，試圖使戰機更長的時間待在日全食範圍內。

這場追逐，等於是戰機與月亮公轉在賽跑，月亮繞行地球公轉的平均時速，高達2735公里(約2.23馬赫)，而美國空軍的F-15戰機還真的能力追得上，F-15的極速達到2.5馬赫(時速3060公里)，成功的使戰機在昏暗的天空中維持了有3分鐘之久，直到油料耗的差不多才結束。

(中時電子報)