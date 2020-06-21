統一獅與富邦悍將賽前僅半場勝差，悍將推出跨季對獅連7勝的「除獅機」陳仕朋先發，不料此戰遭獅隊林安可雙響炮轟炸，5局失8分有7分自責分退場，最後獅隊以13比6大比分獲勝，拉下悍將站上戰績第3，悍將則跌到戰績最後，本季首次嘗到墊底滋味。

前5局獅隊以1分之差落後，不過陳仕朋6局上半「一局爆」，陳傑憲安打、吳桀睿保送，蘇智傑敲安攻下追平分，隨後林安可單場雙響炮，敲出3分打點全壘打一棒超前，也將陳仕朋打退場，成功突破「除獅機」壓制。

第7局獅隊再有一輪攻勢，「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可再度安打串聯，加上陳鏞基安打補刀，再度攻下4分大局。

富邦悍將此戰靠高國輝首局2分炮先馳得點，4局下又有范國宸、林哲瑄、楊晉豪連續安打得分，不過比賽後半場都沒分數進帳，9局下半靠安打及2次保送攻佔滿壘，並靠高飛犧牲打追回1分，但最後仍無力反攻，慘淪戰績最後。

林安可單場雙響炮，5支安打、6分打點都刷新個人新紀錄。（陳怡誠攝）

林安可此戰5支5，包含首打席保送上壘，總計6打席都上壘，此外還敲出雙響炮，單場5安打、6打點都刷新個人單場新紀錄，拿下單場MVP。林安可連續4場比賽開轟，追平「大王」王柏融在新人年的紀錄，若下場再敲全壘打，將再創新猷。

此戰獅隊洋投達尼爾先發7局僅被敲5支安打，送出10次三振，不過失掉5分，幸好隊友火力支援，終於助他拿下本季首勝。除了林安可表現亮眼，陳傑憲、吳桀睿、陳重廷都有3安猛打賞演出，此戰狂敲19支安打，大勝悍將。

統一獅先發洋投達尼爾拿下本季首勝。（陳怡誠攝）

(中時 )