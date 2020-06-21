歐美各國掀起反種族主義風潮，一些名人雕像成了示威民眾破壞、塗鴉的對象，德國西部的蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）20日卻豎起一座列寧雕像。

蓋爾森基興位在魯爾區北部，隸屬北萊茵-西發利亞邦。據「今日俄羅斯」（RT）網站報導，德國「馬列主義黨」(MLPD)成員20日在當地為一座高度逾2米的列寧雕像舉行揭幕典禮，一些支持者到現場揮舞紅旗，歡呼不斷。

馬列主義黨主席費希特納表示，鑒於歐美正沉浸在擺脫「黑暗過去」的運動中，此時正是豎起一座列寧雕像的合適時機，以記念這位對世界歷史來說具有重要意義、思想領先於時代的思想家，以及為自由民主而鬥爭的「先烈」。

費希特納說：「為種族主義者、反猶太主義者、法西斯分子、反共分子和其他過去的人物立紀念碑的時代顯然已經過去了。」

RT報導指出，這尊雕像始建於1957年，原本座落在前捷克斯洛伐克（今已拆成捷克和斯洛伐克兩個國家）。後來，德國馬列主義黨從奧地利賣家手中買下這尊雕像，並將其安置在蓋爾森基興。

豎立列寧像引發當地一些極右翼人士不滿。警方表示，有極右翼人士舉行了抗議，但比較平和。

蓋爾森基興市當局則強烈反對豎立這尊雕像，有議員甚至向法院提告，宣稱這會妨害當地其他歷史建築。不過當地法院駁回了他們控訴。市政當局改變策略，在網上發起「沒有列寧容身之所」活動，但仍未能阻止雕像豎立。

(中時 )