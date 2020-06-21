北京近日又爆發了第二波的疫情，引起全球高度關注，但有專家指出，亞洲有幾個國家爆發第二次疫情的風險也很高，包含了每日新增本土病例數仍有數百數千名的印度、南韓以及日本等等國家。

根據《南華早報》報導，亞太臨床微生物學和感染學會主席Paul Ananth Tambyah表示，擁有第二波疫情爆發機會的高風險國家，正是那些本土病例每日持續新增數百、數千名病患的國家，「雖然不少人認為現在這些國家在第一波疫情的尾端了，但還是有不少傳染途徑沒有完全被切斷」。

Paul Ananth Tambyah表示，這其中之一包含印度、南韓等國家，他解釋，上周五印度出現單日最高新增病例數，目前累計已有超過38萬的確診者，排名世界第四；另外，南韓也在周五新增32例本土個案，總確診人數來到了1萬2千多人。

首爾大學兒童醫院退休教授李桓忠（Lee Hoan-jong）提到，在南韓放寬社交距離限制後，病毒傳播速度已經不可避免地更快，第二波疫情會隨時到來，直到疫苗出現之前，可能會有60%的人感染過新冠病毒。南韓國家癌症中心傳染病教授奇牡丹表示，必須緊縮社交距離，否則會有每日新增800例確診的可能。

還有，日本也同樣令人擔憂，傳染病協會的會長Kazuhiro Tateda表示，「我們都知道在夏天傳染力沒那麼厲害，因此10月可能會有第二波疫情爆發」。

(中時電子報)