嘉義縣市為「日環食」絕佳觀測區域，空軍嘉義基地配合2個縣市政府，安排5架F-16戰機衝場秀。攝影達人黃源明今日在北門車站先後拍下「日環食」及F-16衝場畫面，再將照片合成在一起，宛如F-16戰機劃過天際，迎向這枚「上帝的金戒指」，逼真的合成照，令人為之讚嘆。

空軍嘉義基地配合2個縣市政府，安排5架F-16戰機，吸引不少天文迷、航空迷及攝影愛好者一早準備相機腳架，捕捉難得、珍貴的時刻，進入日食時間，眾人抬頭望著天空，靜待下午4時14分僅1分鐘的食甚；接著下午4時50分由5架F-16以大雁隊形衝場，飛越北緯23.5度線。

黃源明表示，嘉義縣市各主要觀賞景點勢必湧入大批人潮，其實只要西方視野無阻礙，就能觀賞這世紀奇景，他今天選在嘉義市北門車站拍攝，這張照片是先拍日環食，再等F-16戰機通過，然後將這些照片，直接在相機合成就大功告成了。

(中時 )