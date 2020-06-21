在 Instagram 查看這則貼文 Elva Ni 倪晨曦（@misselvani）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 8:16 張貼

32歲香港女星倪晨曦外型甜美、身材火辣，有「IG女神」的稱號，今年1月和從事金融業的圈外男友登記結婚，當人妻短短半年，今（21日）趁著國際父親節曬照宣布懷孕，將升格新手媽媽的喜悅流露無遺。

倪晨曦今興奮在IG發文寫下：「驚喜、感動、忐忑、開心、緊張、期待，真的是形容不完這幾個月的心情，到現在我還有點不敢相信要做媽媽了。」同時附上被老公Vincent抱著出鏡的照片，只見她手拿著超音波照，老公雖然沒露臉，但戴著「DAD」帽子一起報喜，幸福氛圍感染眾人。

倪晨曦坦言一直想與大家分享喜訊，卻礙於未滿3個月不能公開的習俗，只能忍著不說，如今卻不知道從何說起，讓她不禁自嘲「還是懷孕是讓智商變低了，需要點時間整理一下」，最後不忘向老公喊話「那先預祝一下準爸爸的pre father’s day好了，希望你肚子的生長不要超越我的肚子」，同時祝全世界的爸爸都父親節快樂！

(中時電子報)