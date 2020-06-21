鍾承翰帥氣投球。（經紀人提供）

陽光帥氣男神鍾承翰21日赴新莊棒球場為富邦悍將擔任開球嘉賓，他一投完球現場馬上響起「好球」讚許，且富邦馬上得分，博得好彩頭！首度為職棒開球又適逢195年才有一次的「日環食」難得天文異象，鍾承翰覺得是很特別又榮幸的一天，透露自從獲邀後便開心又緊張，前一晚一想到要站上投手丘，就興奮到睡不著覺，一方面又很怕自己不夠帥，或可能會「挖地瓜」出糗。

形象陽光健康的鍾承翰平時熱愛運動，除了經常騎車、爬山、衝浪，籃球、羽球、乒乓球等各種運動都有興趣，也都略知一二，反而是棒球真的沒接觸過，過去只曾偶爾去打擊練習場玩揮棒。他說這幾天很緊張忐忑，在家一直練習投球姿勢，還問老婆和兩歲半的兒子漢寶「這樣帥不帥」，因為覺得起碼要有「三方樣」才敢登板，幸好他運動細胞應該不太差。

說到兒子漢寶，「我現在非常enjoy和兒子的每件事情。我覺得他承襲了我的運動細胞，非常好動，就像運動健將一樣，風一樣的男子！他很愛玩水，最有趣的是，從沒帶他去過游泳池，上個月去台南晶英酒店，他居然說不要游泳圈，只用輔助的兩臂小小漂浮圈，就可以水上飄，水上芭蕾，像一條魚悠遊自在地漂浮、旋轉，讓我非常驚訝。對我來講，漢寶的一切都對我很新鮮，都很有趣」。此外，兒子還很愛泳池趴，每個假日都吵著要在鄰居家門口，用充氣小泳池加滿水開游池趴，「他才兩歲半但活動力很驚人，而且我發現他身上都是肌肉，已經快要抓不住他了。」

鍾承翰向王正棠討教棒球。（經紀人提供）

鍾承翰帥氣投球。（經紀人提供）

他說漢寶只要是球都很喜歡，已經打過羽毛球、籃球，他買顆小籃球給兒子玩，自己擔任「專屬籃框」，而且是行動籃框，還要自動升降、高低，漢寶會說「把拔打籃球、把拔籃框」，但他為了當兒子的專屬籃框必須維持久站或半蹲實在很累，索性拿兒子的小椅子假裝當籃框，求饒：「讓把拔休息一下！」

鍾承翰前陣子揮別前東家凱渥，日前拍攝全新形象照重新出發，模特兒出身的他表示，拍照曾是最基本的工作之一，常常夏天要穿冬裝、冬天要穿夏裝，也曾經在40度高溫出外景，現場沒有一棵樹遮蔽，還穿毛線衣、戴皮手套，那次拍到中暑，而冬天卻得在游泳池邊穿得很少，「我不會排斥，也不覺得困難，反而很enjoy，藉由新形象照我想讓大家看到不同的我、有演員靈魂的我，透露出不同的訊息給大家。」接下來他想嘗試任何角色，特別想挑戰壞到骨子裡的壞人！

(中時 )