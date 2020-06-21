因為新冠肺炎停賽了5個月的職業網球巡迴賽，最近官方評估大約8月中可以恢復比賽，選手、球迷當然很開心有比賽可打、可看，但也因為病毒大流行距離控制住還有很長一段路要走，部分選手認為現在就恢復辦比賽有很大的風險。

今年辛辛那提網球賽和美國網球公開賽都會在紐約法拉盛進行，選手們都要遵守防疫規定，整個團隊也必須減少到最低限度的旅行人數，也會對選手及工作人員進行病毒檢測。

職業女網世界排名第5的烏克蘭選手史維托琳娜（Elina Svitolina）表示：「所有事情都可以恢復當然很棒，這是無庸置疑的，但還有很多問題，這不是只有我自己好就沒事。」

史維托琳娜補充：「現在這時刻、這情況都不是很理想，還有很多考驗等著大家，也不清楚對我們的積分、獎金有什麼影響，一切都很難說。」

史維托琳娜更擔心，根據現在的規定，如果球員生病或出現疑似新冠肺炎的症狀，就會立刻無法參賽、並要隔離14天，對於選手爭取積分影響甚鉅，她相信官方會盡力為選手著想，但真的太多不確定因素，只能靜觀其變，希望可以慢慢恢復過去正常比賽的日子。

(中時 )