「百事中國」聲明。（取自網路）

對於百事公司大中華區集團通報，大興區磁魏路的廠房出現8位確診病例，「百事中國」晚間聲明，大興磁魏路分廠為薯片等膨化食品、糧食加工品的生產廠，生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠迄今為止未發現任何新冠肺炎確診病例。

北京爆發新一輪新冠疫情，百事公司大中華區集團通報，大興區磁魏路的廠房出現8位確診，公司並已第一時間啟動應急方案，採取停產停工、封存產品、環境消毒及隔離87名密切接觸者。

「百事中國」今（21）日晚間6時42分發出聲明，大興磁魏路分廠為薯片等膨化食品、糧食加工品的生產廠，生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠迄今為止未發現任何新冠肺炎確診病例。

「百事中國」表示，此次出現確診病例的這家食品公司為百事公司旗下的大興磁魏路分廠，為薯片等膨化食品、糧食加工品的生產廠。

聲明指出，包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠迄今為止并未發現任何新冠肺炎確診病例。北京新冠發布會通報發生疫情個案的工廠只是位於北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

聲明強調，百事飲料的灌裝廠生產經營一直有序開展，未曾停產停業，百事全系列飲料產品符合國家各項標準，一直依法正常供應。

(中時電子報)