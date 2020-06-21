新北市淡水區的竹林慈玄宮與淡水區關懷弱勢協會21日在宮前廣場舉辦「慶端午送愛心」活動，由新北市副市長謝政達、議員蔡錦賢等人，致贈淡水、三芝、石門近千戶弱勢家庭，每戶端午禮金2000元，讓民眾感受滿滿的愛，喜慶過佳節。

竹林慈玄宮主委暨淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢說，往年會在淡水捷運站舉辦端午賑濟金發放活動，提供義診、義剪、發放肉粽及物資等關懷，今年為了避免群眾聚集，改在竹林慈玄宮前廣場發放，今年也將相關經費轉為每戶2000元的端午禮金。家樂福小磚頭公益團體提供1000元禮金，希望透過廣大社會善心人士和企業的愛心，讓弱勢家庭團圓過佳節。

謝政達表示，竹林慈玄宮秉持玄天上帝普渡濟世的精神，經常舉辦弱勢關懷活動，廟方成立的淡水區關懷弱勢協會，除每年春節、端午節、中秋節等三大節日發放賑濟金、愛心園遊會及歲末寒冬送暖圍爐，在地方上付出極大心力，是竹圍地區重要的信仰中心。

民政局長柯慶忠說，竹林慈玄宮主祀玄天上帝，俗稱「上帝公」、「上帝爺」、「帝爺公」，每年玄天上帝誕辰，會舉辦遶境與祝壽慶典，民眾也相信帝爺公能勸人向善、趨吉避凶，保佑民眾安居樂業。

(中時 )