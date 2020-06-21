原PO除了溫馨感謝老婆之外，他還附了一張老婆的辣照。(圖/翻攝自爆怨公社FB)

「我要抱怨這女人！」一名男網友實際上卻是在放閃表示，他的妻子從香港嫁來台灣3年了，兩人育有2子。男網友說，老婆平日在家照顧小孩，假日和他出來跑外送，讓他超感動，直呼：「我答應妳，一定努力給你們好生活！」貼文一出讓超過4萬人好感動，紛紛按讚。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」一開頭就說要抱怨他老婆，「我要抱怨這女人！從香港放棄一切嫁來台灣3年，2年為我生了兩個小孩。現在平日都在家顧小孩，假日就將小孩送到公婆家，陪原PO出來跑外送，「妳取餐我送餐，日曬雨淋，老婆娶得好很重要」。原PO因此想對老婆說，「我答應妳...一定會努力給你們好生活的！」

原PO除了溫馨感謝老婆之外，他還附了一張老婆的辣照，只見原po老婆坐在機車上滑手機，一頭秀麗長髮和白皙長腿，讓許多網友看了眼睛一亮，喊說被夫妻倆閃瞎，「假抱怨，真放閃」、「炫耀文，娶妻求賢淑，你真幸運」、「記得自己說過的話，因為還有很多年」、「祝福您，嫂子好正」。

(中時電子報)