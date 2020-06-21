「我要抱怨這女人！」一名男網友實際上卻是在放閃表示，他的妻子從香港嫁來台灣3年了，兩人育有2子。男網友說，老婆平日在家照顧小孩，假日和他出來跑外送，讓他超感動，直呼：「我答應妳，一定努力給你們好生活！」貼文一出讓超過4萬人好感動，紛紛按讚。
一名男網友在臉書社團「爆怨公社」一開頭就說要抱怨他老婆，「我要抱怨這女人！從香港放棄一切嫁來台灣3年，2年為我生了兩個小孩。現在平日都在家顧小孩，假日就將小孩送到公婆家，陪原PO出來跑外送，「妳取餐我送餐，日曬雨淋，老婆娶得好很重要」。原PO因此想對老婆說，「我答應妳...一定會努力給你們好生活的！」
原PO除了溫馨感謝老婆之外，他還附了一張老婆的辣照，只見原po老婆坐在機車上滑手機，一頭秀麗長髮和白皙長腿，讓許多網友看了眼睛一亮，喊說被夫妻倆閃瞎，「假抱怨，真放閃」、「炫耀文，娶妻求賢淑，你真幸運」、「記得自己說過的話，因為還有很多年」、「祝福您，嫂子好正」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。