近來中國大陸沿海爆發一種傳染力極高的甲殼類病毒「十足目虹彩病毒1（decapod iridescent virus 1）」，對於蝦、龍蝦、螃蟹等甲殼類的殺傷力極大，農委會雖然日前緊急公告，5月底之後進口蝦都要檢驗十足目虹彩病毒，但最近仍然傳出新北市、新竹縣、宜蘭縣、雲林縣、高雄市都有多處養蝦場確診十足目虹彩病毒，除了全場撲殺、消毒之外，農委會也擴大普查。究竟這是什麼病毒？是否影響人類？

農委會監測統計，截至17日止，共檢出12場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為十足目虹彩病毒（DIV1）陽性，農委會決定，驗出的螯蝦場全數清除，給予補償，並要求近期不再養螯蝦或其他甲殼類水產品。

其實農委會家畜衛生試驗所早在2014年中國養殖白蝦中就曾發現十足目虹彩病毒，這種病毒可感染各種蝦類，包括台灣普遍養殖的白蝦、泰國蝦、美國螯蝦、澳洲淡水龍蝦都可能感染，感染病毒的蝦子會聚集在池底，致死率高達8成。

罹患十足目虹彩病毒的白蝦，會有軟殼、肝胰腺變黃白色、胃及腸道無內容物等症狀。

正常蝦隻肝胰腺是棕褐色（上），遭感染白蝦肝胰腺呈黃白色（下）。（圖片來源：農委會家畜衛生試驗所）

而泰國蝦若感染十足目虹彩病毒，在蝦的頭部、額角基部、甲殼下會出現三角形白色斑塊；肝胰腺萎縮，顏色變淡黃色。

遭感染泰國蝦。左圖藍色箭頭位置可以看到額角基部出現白色斑塊、且肝胰腺萎縮，顏色變淡黃色；右圖為放大圖片。（圖片來源：農委會家畜衛生試驗所）

十足目虹彩病毒目前沒有特效藥可治療，會造成養蝦場嚴重損失，更棘手的是，螯蝦、螃蟹等甲殼類動物感染時並沒有症狀，也不會出現異常死亡情形，因此容易忽略病毒感然而擴散出去，而全台灣的蝦類養殖又以白蝦最多，正是十足目虹彩病毒致死率最高的蝦種，必須儘快清查螯蝦的感染情況。

至於白蝦、草蝦、泰國蝦的養蝦場則不會一一檢測，農委會副主委黃金城表示，這是因為這些蝦種只要一感染就會出現嚴重症狀，死亡率也高，很容易被發現。

不過，在台灣肆虐的蝦類疾病不僅有十足目虹彩病毒，萊特鮮蝦養殖場負責人賴玨光指出，台灣曾經是個養蝦王國，1987年全球交易量20萬噸時，台灣就佔了8萬噸，卻因為暴發各種嚴重的蝦類病毒，到現在雖然全球交易量上升至550萬噸，台灣卻只剩下8,000噸，產量只有30年前的十分之一，因此他也呼籲，如果真要全面保護台灣養蝦產業，就應該把進口冷凍生蝦產品一併檢驗檢疫，一旦驗出帶病原的產品，就不應該放行進口，以免病毒進入甲殼類水產品的食物鏈，「就像防堵非洲豬瘟要阻斷廚餘裡的病毒一樣，帶病的蝦子本來就不該進口，」他沉痛地說。

不過，包括十足目虹彩病毒的蝦類病毒並非人畜共通疾病，不會傳染給人類，沒有食品安全上的疑慮，但農委會還是提醒，蝦蟹常有寄生蟲，一定要煮熟再吃，不要生食，才能保障自身健康。

(中時電子報)