中美關係緊張之際，美國海軍的羅斯福號、尼米茲號及雷根號3個航空母艦戰鬥群20日同時現身印度－太平洋地區海域，是3年來首次如此大規模軍力展示。其中羅斯福號及尼米茲號21日在關島附近的菲律賓海水域展開雙航母聯合演習。雷根號則在菲律賓海以南巡邏。

分析指，美國罕見地同時出動三艘航母戰鬥群，一來是向中國示警，強調了美國對亞太與印太地區以及其盟國的承諾。二來顯示美國海軍已經從新冠病毒疫情受創中恢復過來。

美國海軍表示，羅斯福號及尼米茲號戰鬥群21日在菲律賓海展開聯合演習，展現美軍多個航母戰鬥群能在近距離協作的獨特能力。戰鬥群在海上支援空中防衞演練、海上偵察、海上補給、防禦空戰訓練、遠程打擊、協調演練以及其他行動。

羅斯福號戰鬥群（第九號戰鬥群）指揮官維里西莫少將（Doug Verissimo）表示，這是讓海軍在複雜情境下演練的好機會，在局勢轉趨緊張的地區及新冠肺炎疫情下，改進戰術技巧以及應戰準備。」

尼米茲號戰鬥群（第十一號戰鬥群）指揮官柯克少將（James Kirk）則指，美國海軍多個航母戰鬥群組成聯合力量在太平洋行動有長遠歷史，這些行動展示海軍力量的韌性及備戰程度，是美國致力於維護區域安全與穩定，並捍衛至關重要的權利、自由，以及海洋的合法用途，造福世界各國。

另外，雷根號戰鬥群也駛離日本橫須賀基地，在菲律賓海以南航行，展開今年首次巡航。

羅斯福號之前由於船上人員感染新冠病毒而在關島駐停了2個多月，目前已經重返部署。尼米茲號和雷根號也傳出幾位士兵染疫。而今3艘航母恢復執行任務，不過執行任務前，所有航母都落實新的衛生與安全措施。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）學者葛來儀指出，中國最近出現美國受新冠疫情打擊的言論，認為美國的軍事準備程度很低，所以這次美國海軍的行動或許是向中國發出信號，警告中國不要錯估情勢。

(中時 )