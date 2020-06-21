「美」能推動經濟！在台中市文化局專委陳素秋及眾多企業主見證下，摩琳文化協會6/19正式成立！為了幫助熱愛舞台的年輕人圓夢，同時透過參與國際選美賽、讓台灣躍上國際舞台、讓世界看到台灣，將策劃舉辦「第一屆國際超模圓夢舞台」選拔賽，即日起開放報名。

摩琳文化協會第一屆會長劉瑞琦表示，協會未來將帶領超模佳麗參與國際選美賽事，除了與主辦國城市發展經濟外，並帶動旅遊觀光產業；也將在不同國家為弱勢團體發聲代言，並結合企業推動公益活動，「歡迎擁有熱情、活力，熱愛舞台、喜歡參與公益的女孩們踴躍報名參賽！」

摩琳文化協會表示，「2020i-Arena國際超模選拔賽」通過選拔的未來超模，將由各領域專業講師培訓、提供獎金與獎品，未來還有代言、演出機會，並有機會站上世界國際舞台、展現自我！主辦單位表示，凡是具中華民國國籍及僑胞身分、高中職以上學歷，女性年滿17歲、未滿28歲，未婚、無婚姻及不良紀錄，身高165公分以上、無不良嗜好，從事正當職業，自即日起至9月30日採取線上報名。

主辦單位進一步表示，網路報名完成後，請準備包括個人自我介紹一分鐘影片，通過初審後參加海選（北、中、南各一場，可自行選擇其中一場），海選內容個人自我介紹一分鐘內、才藝演出3分鐘內；海選結束公布通知進入複賽。目前預計10月初在台北、台中、高雄舉辦海選活動。

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