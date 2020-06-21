北韓領導人金正恩胞妹金與正，炸毀位在開城的兩韓聯絡辦公室，南北韓緊張情勢升溫，金正恩人到底在哪裡？名嘴姚惠珍表示，詭異的是，怎會是由妹妹金與正出來嗆，和南韓變成「對敵關係」，更詭異的是，北韓軍方、大學生們全都站出來保衛領導中心，卻幾乎看不到金正恩的身影。

姚惠珍在談話性節目《關鍵時刻》表示，6月15日是板門店宣言第20週年，北韓跟南韓變成一個比較友善的關係，每年在這時間點，都會進行交流，但是今年竟然完全不一樣，當時金正恩特別出來破除已經病危的消息。但是非常詭異的是，這個畫面出現之後，金正恩又20幾天沒有出現。

姚惠珍指出，金正恩沒有出現之後，就是金與正不斷地跟南韓嗆聲；金正恩則召開一個財經的相關會議。這個金正恩，像以前的金小胖嗎？比較詭異的事的是，在這新聞發出沒多久，一兩天之内，金與正就開始跟南韓嗆聲，指南韓不斷放任那些脱北者釋放那一些宣傳單。

當金與正說他們決定要正式把這個對韓關係，改成是對敵關係。姚惠珍質疑，怎麼會是妹妹金與正出來宣布這件事，因這是等於斷交的意思。更詭異的是，之後所有一些包括軍方，北韓的大學生一排人全都站出來，他們要保衛他們的領導中心，全都是以金與正的語氣來附和，幾乎看不到金正恩的身影。

姚惠珍認為，金與正根本不是垂簾聽政，直接就是掌握整個軍權、國家大權。那金正恩還在嗎？這反而更加深外界的質疑，金正恩人到底在哪裡？之前出現的那位，真的是金正恩嗎？金與正現在種種的舉動，反而更讓人懷疑，金正恩到底在哪裡？

(中時電子報)