這週是遠洋漁船返港最高峰，高雄已有逾60艘漁船回到高雄，3000多人居家檢疫。未料，19日1艘遠洋魷釣船準備進入高雄港等待作業時，竟有4名外籍漁工跳海逃逸，直到民眾發現其中1人載浮載沉才通報，船長點名才知人不見了，有關單位在當天找到2人，另2人在逃。衛生局則說，因沒有入境，不構成危險，不適用於特別條例處罰，後續移交移民署處置。

知情人士透露，19日凌晨有民眾在紅毛港釣魚，發現有人在海上載浮載沉，緊急通報岸巡等單位搜救，海巡艇立即前往搜救上岸，才發現是逃逸外籍移工。當時漁船尚未進港，在等待通知進港，經相關單位以無線電通報船長，立即清點船上人員，才知道少了4名移工，而4個救生圈也不翼而飛。

海巡人員最後在紅毛港0.5海浬外，查獲1名逃逸移工，身上有救生圈，生命也沒大礙。另外在南星計畫區紅燈塔堤防上，發現另名逃逸移工，但因地點相當空曠，沒得跑，當場乖乖就範。另有2名移工下落仍不明，移民署等單位正全力追緝中。

針對該事件是否為防疫破口，衛生局解釋，因為移工是在入境前就跳海，沒構成直接危險，也不適用新冠肺炎特別條例，沒有罰款問題，後續已通報漁業署、移民署等單位追查。

(中時 )