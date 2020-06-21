印尼地質機構說，位於爪哇島的默拉皮火山(Mount Merapi)，在周日爆發了兩次，大量火山灰直射天空6000公尺，所幸沒有持續的噴發，因此還沒有發布避難警報。默拉皮火山是世界上最活躍的火山之一。

物理學網(phys.org)報導，默拉皮火山在週日噴發兩次，持續時間大約7分鐘，當地政府已即畫設3公里的禁行區，不准人員入山，避免發生危險。

這算是一場小型噴發事件，因為並沒有持續的地震與岩漿噴發，所以地質機構沒有提高火山的警報狀態，但是仍建議飛經該地區的商用飛機，在通過時必須務必謹慎。

上一次默拉皮火山的大規模爆發，是在2010年10月25~26日，那一次噴發造成300多人喪生，並迫使大約28萬居民撤離了周圍地區。

默拉皮火山大約每2~3年就有一次小型噴發，每10~15年會有一次大規模噴發，在歷史上最嚴重的噴發事件，發生在1006年、1786年、1822年、1872年，而1930年噴發事件，是20世紀最嚴重的一次，當時造成13座村莊的毀滅，1400人死亡。

印尼是世界最大的群島國，有著17,000多座大小島嶼，以及近130個活火山，這是因為印尼位在「太平洋火環帶」(Ring of Fire)上，多數島嶼是太平洋板塊與印澳板塊碰撞、推擠而形成。

其實，印尼、菲律賓、紐西蘭都是太平洋火環的島嶼，是一巨大的地質不穩定區域，在這裡構造板塊的碰撞，導致頻繁的地震和重大的火山活動。

好幾座印尼的火山不但造成印尼當地的災情，甚至還波及全世界氣候，比如1816年，全球發生普遍性寒害，在各國的歷史紀錄都稱為「無夏之年」，就是肇因於前一年1815年年4月5日~12日，印尼坦博拉火山(Gunung Tambora)的大規模噴發導致，火山灰與硫化氣溶膠遮擋了陽光，使得全球氣溫下降。

(中時電子報)