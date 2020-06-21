統一獅與富邦悍將之戰，前5局獅隊仍以1分之差落後，不過林安可在6局一發3分炮讓獅隊超前，也帶起球隊攻勢，最後以13比6擊敗悍將，超車成為戰績第3。林安可單場6打點，讓他目前以50打點成為聯盟打點王，代總教練林岳平也誇，是他的一棒讓戰局改變。

林安可連續2場比賽雙響炮，此戰敲出5支打、6分打點都刷新個人單場紀錄，同時以50打點超車隊友蘇智傑，暫居目前打點王。此外他已連續4場開轟，下場比賽再敲全壘打，就能打破「大王」王柏融的新人年紀錄。

賽後林岳平也稱讚林安可，「其實陳仕朋投得並不差，我們前面壘上有人時，斷送好幾次機會，剛好第6局安可一棒讓戰局完全改變，在戰局緊繃時有他站出來。」

林岳平也說林安可是非常傑出的攻擊手，「前面有人製造得分的時候能坦然面對，若前面沒人打分數他能適時打回來，這兩種攻擊手策略他都做很好。」

統一獅此戰結束後，將爐主之位送給悍將，不過林岳平認為距離上半季結束還有15場比賽，不能開心太早，「希望帶著氣勢衝下去，縮短與領先球隊的差距。」

而林安可賽後則說，打擊教練有提醒，先前對江國豪、陳仕朋等悍將土投，因打者比較多拉打而無法突破，所以此戰把球帶進來一點再往中間攻擊，收到不錯效果。而蘇智傑目前以18轟暫居全壘打王，林安可則以15轟緊追在後，「前陣子智傑一直開轟，自己也想像他一樣打全壘打或對球隊有貢獻，是我學習的對象。」

(中時 )