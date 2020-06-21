樂天桃猿今（21）日在台中洲際球場以8比1大勝中信兄弟，3連戰2勝1敗，重新奪回排名首席，領先黃衫軍0.5場勝差。單場2安打、5打點，含1發3分全壘打的陽耀勳獲選單場MVP，他埋伏在第9棒，卻發揮意想不到的關鍵作用。

桃猿隊另一位致勝功臣是洋投卡本特，他先發7局送出8K，只被擊出5支零星安打，失1分非自責分，拿下本季第4勝（2敗），上周日他也曾先發7局失1分擊敗中信兄弟。

此役中信兄弟攻勢不多，大都看桃猿隊表演，3局上林立適時安打，猿隊1比0先馳得點。4局上猿隊又攻佔二、三壘，陽耀勳大棒轟出右外野3分全壘打，把比數拉開為4比0，是此役最關鍵的一擊。

中信兄弟只在5局下由王威晨擊出二壘安打扳回一城，追成1比4，但卡本特隨即穩定下來未再失分，而這1分也非自責分。

落後3分其實還不算太多，但6局上陽耀勳又擊出二壘安打送回2分，再把比數拉開為6比1。接著中信兄弟有點亂了陣腳，桃猿隊再接再厲攻下2分，比數擴大為8比1，象隊已無力回天。

終場比數就是8比1桃猿大勝，敗投由象隊廖乙忠扛下，這場比賽有4761人進場，觀眾相當捧場。

(中時 )