據新華社報道，大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，今日在深圳與香港立法會主席梁君彥晤談，梁君彥對夏寶龍講述他對《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》（港區國安法）的意見。

林鄭月娥在月初訪京時，就針對香港國安法向中央表達意見。她當時向記者稱，中央未來會以多種形式聆聽「香港各界」意見，包括其他港府官員、立法會主席、法律專家、港區人大政協，中央也準備在深圳和北京舉辦相關的座談會，讓香港社會各界人士闡述意見。

港版國安法公布草案主要內容指出，大陸中央將在香港設立「駐港國家安全公署」，除「監督、指導、協調、支持」港府履行維護國家安全職責外，還會針對國安情報信息進行搜集以及偵辦危害國安犯罪案件，且在特定情形下，對極少數危害國安的犯罪案件行使管轄權。

另外，香港預計將成立「維護國家安全委員會」，由中央指派一名國安顧問，在委員會內擔任提供意見的角色，而委員會將由香港特首任主席，特首可以從暫委或者指定特定法官負責處理危害國安犯罪案件。

(中時 )