周一(22日)持續在太平洋高壓影響下，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣。氣象局指出，清晨至上午中南部因環境風場與陸風輻合，局部地區會有短暫陣雨，午後則是在東北部地區及各地山區有小範圍短暫雷陣雨。氣象局PO出一張圖，提醒未來一周台灣為偏西南風的天氣型態，端午連假期間，中南部地區會有陣雨或是午後雷陣雨。

溫度方面，周一各地高溫普遍都在34、35度以上，尤其大臺北、基隆、宜蘭、花蓮、臺東更可達36度，花蓮縱谷因缺乏海風調節，甚至可能出現更高的溫度。

端午連假天氣如何？氣象局表示，未來一周下雨的情況以山區午後雷陣雨為主，但是迎風面的中南部地區除了午後雷陣雨之外，其它時間也有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，尤其以「清晨」到「上午」這段時間機率相對較高。

周二至周五(23~26日)受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區高溫炎熱，有午後雷陣雨。

到了周六、下周日(27日、28日)水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，中南部清晨至上午間有局部短暫陣雨，但量值不大，山區午後有局部雷陣雨。

(中時電子報)