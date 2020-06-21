迎接百年來最大天文奇景「日環食」，空軍嘉義第四大隊今天出動5架F-16戰機，以大雁隊形衝場參與這場天文秀。蔡英文總統今天表示，不只是衝場任務，我們的空軍也繼續執行領空巡弋的任務，為守護我們的領空而努力。
F-16大雁隊形今天下午通過嘉義市北香湖公園，15分鐘後再通過北回歸線太陽館，兩地衝場秀相隔15分。
蔡英文在臉書表示，今天日環食登場，有許多朋友抬頭看見日環食後，也看見5架F-16戰機的衝場，讓這場天文秀更精采。
她說，不只是衝場的任務，我們的空軍弟兄姐妹今天同樣也繼續執行領空巡弋的任務，為守護我們的領空而努力。
蔡英文指出，下次在台灣本島要看到日環食，要等195年，確實難得。但對於我們的空軍弟兄姐妹來說，巡弋台灣的領空，確保我國疆域安全，則是每天的任務。她也呼籲「有看到F-16戰機的朋友，歡迎留言給空軍弟兄姐妹加油打氣」。
(中時 )
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