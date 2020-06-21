高雄市長韓國瑜被罷免後，全台掀起新一波罷免潮。前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中也被點名罷免。有網友去連署站拿連署書時竟發現一個驚人場景，現場也太多人了。

一位網友在臉書社團「罷免陳致中」發文表示，今天去拿罷免陳致中的連署書時，發現現場也太多人了，連吃飯的阿姨，都在拿連署書給想要罷免的人寫。該網友甚至不滿說，沒作為的人，早就該下台了。也有一位女網友回應說，平日上班時間，去連署站也是很多人，讓她很訝異，大家都互相說加油。

網友紛紛表示，「希望能成功！」、「天氣熱，罷終旺旺旺。」、「上台就要會為民做事，不做事就趕快下台。」、「加油，我們只是要罷免不適任的。」、「前鎮小港的女性朋友們，團結下架陳致中。」、「太棒了，我們大家加油，把害蟲給除掉。」、「罷起來~罷起來~」、「看了就爽。」

還有網友認為，「一定要罷免，這個雙標黨當人民是塑膠做的？」、「叫他下台辦場畢業典禮，我想看看人數幾人。」

有網友去罷免陳致中的連署站，竟發現現場也太多人了。(翻攝「罷免陳致中」臉書社團)

(中時電子報)