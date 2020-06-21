大部分的人沖馬桶時或許都不會特地去蓋上馬桶蓋，但大陸有研究卻指出，如果沖馬桶不蓋上蓋子，激起的水恐怕會升高到1公尺以上的高度，因此若是新冠病毒帶原者如廁，沖馬桶的過程有可能導致交叉感染。

根據陸媒《現代快報》報導，揚州大學在6月16日發表了一項研究，研究名稱為《從流體力學的觀點剖析馬桶能否促進病毒傳播？》，研究團隊指出，沖馬桶若是沒蓋上蓋子，馬桶沖水過程中會產生亂流，亂流會將病毒抬升到頭部的高度，人們有可能進而吸入水霧中的病毒，這會造成新冠病毒的交叉感染。

論文作者、揚州大學電氣與能源動力工程院博士王霽翔說明，新冠病毒透過咳嗽、打噴嚏散播到空氣中的飛沫或者物體遭到病毒汙染來傳播，而新冠患者糞便中也會檢測到病毒，因此研究團隊模擬馬桶蓋未蓋上時的沖水過程，結果顯示，水流會在馬桶中引發亂流之類的現象，由於病毒小，一旦沖出了馬桶常常會在空中懸浮超過1分鐘，接著病毒傳播可能達到距離地面91公分的高度，時間越久、高度越高。

王霽翔表示，為了避免這種現象，應該要在沖馬桶時蓋上蓋子，並經常清潔馬桶座。

(中時電子報)