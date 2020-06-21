大陸海關總署周日（21日）通報，因應美國泰森（Tyson）公司註冊的禽肉屠宰企業發生新冠肺炎聚集疫情，當局已更新《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，即日起暫停來自該企業的產品進口；已到港或即將到港的產品，海關部門將全部予以暫扣。

對於歐美多國多間肉類加工廠因疫情關閉，大陸專家分析，目前國內凍肉品儲備充足，國外大型肉企的部分停工應不會在短期內影響大陸肉類供應。

據報導，對於當前歐美疫情對大陸肉類進口的影響，中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇指出，大陸進口豬肉主要來自西班牙和德國等國家，當地疫情形勢可能會對大陸進口有些影響，但具體情況需待海關總署披露5月、6月數據後才能得知，又因進口肉一般會至少提前一個多月預訂，受影響情況也會延遲一個月才能體現。

惟他認為，即使國外主要出口國對華豬肉出口數量出現變化，因大陸凍肉品儲備充足，加上加工業、餐飲業、消費能力等都處於恢復過程中，國內市場的豬肉供應短期內不會受影響。

朱增勇又指，受非洲豬瘟影響，大陸豬肉的調運形式已從「調豬」為主，向「調肉」為主轉變；其中北京市背靠東北、山西、河北等幾大豬肉主產區，北京豬肉供給有足夠保障。他提醒，在防控疫情背景下，消費者處理肉製品時要更注意衞生，生肉最好不要在水龍頭下直接沖洗，防止濺灑污染，處理過程中，也要避免用手直接揉眼鼻，處理後要清潔雙手。

(中時 )