大陸疫後首場購物節618大促銷圓滿落幕，各電商平台都繳出了亮眼成績，以蘇寧易購為例，總銷售規模成長129％，成交額近兆元（人民幣，下同）。清華大學五道口金融學院副院長、金融學講席教授田軒表示，當線下消費受疫情影響「雪崩」之際，網絡消費卻在加速逆襲；作為創新消費模式，社交和直播電商有效滿足了消費者的多元需求，成為了網絡消費的重要支撐。

首先，針對這次618購物節，各電商平台不約而同調整主力產品，像是過去專賣3C數位產品的京東在這次就大力促銷美妝護膚產品，以家電銷售見長的蘇寧也轉攻日常百貨消費品；另外，實體零售業者如家樂福也利用即時達業務將生鮮產品派送到府。

其次，這次618大促銷不再只是電商產業的「專場」，包括快手、抖音等短影音平台和線下管道也參與角逐；家樂福表示，6月18日其全管道銷售年增率達185％，到府業務銷售按年成長逾3倍。

另外，受到疫情催化，今年直播帶貨效果最為突出。以京東來說，618期間，全平台商品全線開播，涵蓋44個核心品項的1.6萬個商家，將直播作為貫穿618全程的標配。

(旺報 )