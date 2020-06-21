隨著大陸CBA本季重新開打，效力廣州龍獅的中華隊主控陳盈駿，21日隨即打出加盟CBA生涯代表作，除了攻下全隊次高22分，更傳出生涯新高13助攻，這也是他生涯首次助攻數上雙，廣州最後以104比88輕取八一，第7勝到手。

廣州排出「單外援」亨特面對全本土的八一，雙方打到末節仍陷僵局，幸好陳盈駿挺身而出，除了中距離跳投命中，更表演一記漂亮的背後換手運球切入上籃，完全把對手騙倒，他也接連完成4次助攻，一舉幫助廣州擴大領先到雙位數。

陳盈駿全場投18中9、罰4中3，貢獻22分、13助攻、7籃板及3抄截的全能數據，原本他的CBA生涯單場助攻最多是9次，在去年12月10日面對林書豪領軍的北京首鋼時創下，廣州以亨特攻下47分最高；八一則以雷蒙18分最高。

效力福建潯興的胡瓏貿，21日替補只打7分鐘，貢獻3分、2抄截，不過福建靠著王哲林37分、15籃板，勞森也拿36分、11助攻，終場121比108擊退擁有「雙外援」弗格、摩爾特里的北控。福建目前14勝17敗，排名仍居第12。

(中時 )