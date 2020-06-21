德國斯圖加特警方20日查緝販毒案件，在調查一群深夜在街上開趴的年輕人時，竟然變成一場大亂鬥。多群暴力份子砸破商店櫥窗，搶奪劫掠，攻擊警車，甚至造成十多名警員受傷。
英國廣播公司（BBC）報導，據推特等社群網站上分享的影片，可見有人大肆破壞市中心的店家，拿大石頭和其他物品丟向警車。
由於當地治安良好，民眾和政治人物對這樁暗夜衝突都不敢置信，稱鬧到這種程度，近年來在斯圖加特前所未見。公共廣電頻道西南廣播（SWR）報導，一家手機店、珠寶店都遭破壞與搶劫，部分速食店也被破壞。
官方並未宣布涉案者的細節，但報導稱最多可能有5百人犯案，其中許多人戴口罩、戴帽子。警方聲明指出，部分參與暴動的民眾，朝著行經的警車拋擲路磚和物品，情況一度「失去控制」。
警方趕緊另外調派200名人力趕往市中心，直到接近天亮，警方才掌控大局，目前正對遭拘留的20人進行審訊。
(中時 )
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