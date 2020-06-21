受新冠肺炎疫情影響、而在3月陷入停擺的美國選戰已經再度啟動！不過先前因抗疫不力，加上處理種族議題方式引人爭議，導致現任總統川普不論在募款金額與民調支持率，都已經落後民主黨對手拜登（Joe Biden）。

選情告急的川普雖然想藉由20日在俄克拉荷馬州土耳沙（Tulsa）體育館舉行的造勢大會來為自己拉抬聲勢，不過當天到場的川普粉絲並不如預期，體育館內1萬9千個座位並未坐滿，現場工作人員還有6人確診染疫。

根據川普競選連任團隊在會場發布的最新資料顯示，川普與共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)上月共募得7,400萬美元。不過該數字低於民主黨對手拜登的8,080萬美元。自拜登加入選戰以來，5月募款金額創單月最佳成績。

雙方在4月的募款金額則勢均力敵，川普與RNC共募到6,170萬美元；拜登與民主黨全國委員會為6,050萬美元。

不過川普在競選經費上仍占有優勢。據兩方陣營發布的數據，川普到5月底的競選資金累計達到1.081億美元，至於在4月才正式展開競選活動的拜登則有8,240億美元。

除了募款金額不及拜登，川普在近來多項全國民調支持率也處於落後狀態。向來對川普友善的福斯新聞網在上周發布最新民調顯示，拜登領先川普的支持率，已從上月的8個百分點擴大到12個百分點。

(工商 )