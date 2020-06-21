1名男網友在PTT上分享約女郎經驗，他說明此次相約的小姐皮膚雖不完美，但是勉強的臉蛋、白嫩的長腿，以及呼天喊地的嗓門，仍是可以勉強進行令自己滿足的活塞運動。床事結束後，男網友趁著女郎清洗身體時，立即拿起床上的Bra偷品嚐，卻意外嗅出一股酸奶味，也使得原PO想起與先前相約女郎的不堪回憶。

男網友寂寞難耐，相約女郎上摩鐵解渴，他透露此次相約的小姐，雖然皮膚上有些瑕疵，仍是可以滿足自身性慾。2人進到摩鐵房內後，清潔身體時，女郎為原PO蹲下清洗下半深，然而武器此時卻逐漸上揚，幾乎快到達女郎的嘴唇處，然而2人並沒有因此在澡間內進行大戰，而是將重頭戲完全到床上才開始進行。

男網友透露，在清潔身體後2人赤裸在床上，女郎先不斷玩弄男網友的2粒紅豆，使得男網友身體慾火焚身，下半身武器上翹，此時女郎主動坐上男網友當成肉便器把玩開始上下搖動，並且2人開始呼天喊地的爆發，完事後在男網友洩洪暴發後，女郎起身到澡間沖洗身體時，男網友仍意猶未盡拿起床上的Bra品嚐。

不料，男網友卻聞到一股酸奶味，令他想起先前相約女郎時，竟約到1位與圖不符的小姐，她不僅與照片完全不同，而且還相當蒼老且皮膚相當粗糙，讓男網友的武器都立即變小好幾號。他還表示，當女郎詢問原PO是否要加價做全套時，他竟二話不說答應，但是後來卻以無感收場，最氣的是完事後竟馬上遇到正妹，讓原PO只能自嘆理虧了！

網友紛紛表示，「夠正的話臭的聞起來也香爆」、「北京酸奶嗎？」也有網友為原PO打抱不平說：「都到店面了還吃那些不優的 又不是個工走去其他地方很麻煩還要約」、「不是香的就算竟然還有點像蘋果牛奶。」

(中時電子報)