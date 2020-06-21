疫情之後，零售業者開始積極找商機。大陸諸如盒馬、蘇寧家樂福、麥德龍等零售業者近期紛紛採取異業跨界合作、開餐廳、店中店以及開直播等「新玩法」，要在刺激消費熱度的同時，讓消費者獲得更完整的消費體驗，迎戰疫後的消費市場。

像盒馬就與線上醫療諮詢平台丁香醫生針對健康飲食場景解決方案展開首次合作，聯合開設「沒毛病知食超市」，向不同飲食族群，提供飲食闢謠知識、熱量、營養搭配、飲食社交等四個方面的資訊與銷售合作。

無獨有偶，蘇寧家樂福也透過開餐廳進行了跨界嘗試，其第一家自有品牌餐廳「MR.福」日前在上海開幕，該餐廳的創立有望延長消費時間，增加客單價。值得注意的是，在開餐廳的同時，蘇寧家樂福還與光明乳業合作，引入了上海農場店中店，進一步拉動消費。

除了跨界合作、開設餐廳、店中店等模式，數位化轉型也是零售業的發展方向。麥德龍中國副總裁、人力資源總監張宜業透露，目前麥德龍內部也在積極進行數位化團隊培養，未來會加強素人直播的業務。

(旺報 )