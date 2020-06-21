華南金控盃青少棒決賽，高雄市奪冠後安慰落敗的桃園市球員。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

華南金控盃全國青少棒錦標賽今（21）日進行決賽，高雄市在第5局以4支安打攻下4分反超比數，包含潘思佑逆轉戰局的3分打點場內全壘打。加上林盛恩強力後援4.2局，終場就以6比5力克桃園，暌違4年再奪華南金控盃冠軍。

兩隊一開賽就陷入激戰，打完前半場桃園取得微幅領先。不過5局下風雲變色，王天穎率先安打上壘，再靠桃園守備失誤先跑回1分。2出局後張恩睿、曾顯佑接連安打，潘思佑補上一支彈過左外野手頭頂的安打，並且快馬加鞭，最後竟跑出一支逆轉比分的3分打點場內全壘打。

高雄市隊潘思佑跑出3分打點場內全壘打，逆轉整個戰局。（中棒棒協提供／廖德修台北傳真）

7局上桃園市一度靠保送、安打與失誤，形成1人出局滿壘；不過林盛恩穩穩地抓下最後2個出局數，幫助高雄市以6比5擊敗桃園市。林盛恩後援4.2局，只被擊出3支安打、失2分，其中1分自責分，拿下最有價值球員（MVP）。

稍早的季軍戰由台東縣迎戰台北市，台東靠著6局上一輪猛攻，進帳5分大局，終場以6比4擊敗北市拿下季軍。

此役台北市先取得領先，台東縣則在5局上由王念好擊出三壘安打，加上林界卿適時安打追平比數。2出局後反而火力全開，接連4支安打與保送攻下2分並進佔滿壘，逼得台北市更換投手。但第8棒黃胤豪一棒擊出右半邊穿越安打，將比分擴大為6比1。

台北市在5局下也大舉反攻，用5支安打攻下3分，追成4比6，也逼得台東縣連忙換投，改由黃錦豪接替，中止台北市的反撲。最後半局北市雖然2人出局攻占一、三壘，但黃錦豪穩住陣腳，終於讓台北市留下殘壘；台東縣以6比4獲勝，抱走季軍獎盃。

(中時 )