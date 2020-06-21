【 台菜與它們的產地 EP1 】東港香煎劍旗魚上菜！(影/蔡英文YT)

廖泰翔在沙灘上隨著海浪激湧上來後，擺出帥氣pose，網友一看紛紛留言，「泰翔，這個片頭地方媽媽要暴動啦」。(圖/摘自台菜與它們的產地EP1/蔡英文YT)

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁啟動競選行程，21日合體民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農等人在駁二開唱，陳其邁又唱了《紅豆》，還發下豪語「當市長就出唱片」。

當外界把焦點放在陳其邁跟吳怡農「同框」之際，網路上卻掀起新的風潮，網友們似乎找到了「新歡」，開始注意到今天也有同台的蔡英文競辦前發言人——廖泰翔。

廖泰翔是蔡英文挖走的柯文哲2014競選發言人，強攻新媒體。今天他也有出席陳其邁的競選活動，也引起許多網友注意，不少人留言說，「我其實愛的是泰翔」、「泰翔的顏值！」

不過，也有網友說「廖泰已婚有小孩了」，其實早在「台菜與他們的產地」系列影片中，廖泰翔就曾只穿短褲且裸上身出鏡，在沙灘上隨著海浪激湧上來後，擺出帥氣pose，更掀起粉絲的暴動，網友紛紛留言，「想要肩膀上的魚！」、「泰翔超帥的啊！」、「泰翔，這個片頭地方媽媽要暴動啦」。

昔「柯P愛將」廖泰翔 投奔蔡英文競選團隊。(影/中天新聞)

(中時電子報)