嫌母乳噁心被轟爆 網紅小玉隔2月下跪道歉「真的做錯了」

YouTuber小玉（朱玉宸）4月拍了一部「試喝母奶」的影片，以戲謔語氣評論母奶「有吉娃娃味」，還做出邊喝邊吐的動作，不尊重的舉動引發眾怒。事隔2個多月，他在自己生日（21）上傳下跪道歉的影片，表示「我真的做錯了。」

小玉4月拍完母乳影片後，被許多媽媽網友怒轟不尊重，後來他曾在IG更新3段限時動態，看似歉疚地說「我想在這邊說一聲對…」，但連續3段影片都只說到「對」這個字就卡掉，根本沒有道歉誠意，讓人看了更是火大。

小玉拍下跪道歉影片。（圖／翻攝自YouTube）

而今（21日）是小玉26歲的生日，他在頻道上傳一支穿正裝道歉的影片，表示用母奶開的玩笑造成社會觀感不佳，「我自己也沉寂了一段時間，反省了很久，我現在完全知道我自己做錯的地方在哪裡，所以我想要在我生日的這一天，向全台灣、向全天下的媽媽們道歉。」

小玉坦言已經26歲，卻以這種形式跟大家見面，自認很羞愧也做了一個最壞的示範，「身為公眾人物，我自己講過的任何話、言行舉止，就算再小，都很有可能讓某些人受到傷害。因為這件事件，小玉我這陣子才恍然大悟，對，我真的做錯了。」最後強調腳本是自己一手設計，希望大家不要怪罪團隊，並希望大家再給他一次機會。

小玉道歉聲明稿。（圖／翻攝自IG）

(中時電子報)