2017年8月，美國海軍馬侃號驅逐艦(DDG-56,USS John S. McCain)在西太平洋與一艘油輪相撞，船舷側撕開一個洞，造成10名水手死亡。三年後，這艘驅逐艦終於完成修復，正在重返艦隊。

美國海軍時報(NavyTimes)報導，美國海軍在2017年發生兩起嚴重的軍艦碰撞事故，分別是發生在6月的費茲傑羅號(DDG 62,USS Fitzgerald)事故，以及8月的馬侃號事故，突顯了美國海軍的許多問題，包括訓練不足、勞勤時間過長等等。

2017年馬侃號撞船，在左舷水線處造成巨大的破洞。(圖/美國海軍)

曾經有一段時間，美國海軍評估重損的軍艦報廢會比較簡單，但是在造艦成本較高的現在，修復仍然比較划算，因此費茲傑羅號與馬侃號都進塢修理與升級，費茲傑羅號在日前離開船塢駛向聖地牙哥，而受損程度較費茲傑羅號輕一些的馬侃號，也完成了修復工作。

馬侃號屬於第七艦隊，原母港在日本橫須賀，不過修復工作仍要回到美國的巴斯鋼鐵工業的船塢進行，這次的修復也包括升級，包括對軍艦電腦網路、天線通訊系統和輔助泊位系統的更新。

根據海軍發布的消息，馬侃號驅逐艦在完成修理後，船員隨後要進行為期數月的基礎培訓和工作認證，包括航海技術、航行和損害控制的考核，這也是在軍艦事故後，美國海軍改革的一部分。

(中時電子報)