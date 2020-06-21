「可惜沒能自力封王，領先的情況下，遭到對手反攻。」新力旺旺獅總教練楊賢銘今（21）日表示，「這就是比賽，我們的目標就是每一場都要贏球。」

楊賢銘坦言，外援強投巴恩希爾有點累了，「但上半季先拿下冠軍，也的確是放心一點。」下半季她還不確定是否在陣中？「本土選手也會繼續加油。」談到今日適時擊出二壘安打的石佳青，楊賢銘高度肯定：「佳青近況不錯，好選手在重要關頭能發揮，很好。」

巴恩希爾本季曾經送出單場18K，今日也有11K的表現，累計上半季她共送出了108K，建立了女壘企業聯賽的「巴恩希爾障礙。」談到今日關鍵致命的連兩個四壞保送，「是我太想贏球了。」不過她也破涕為笑：「幸好最後結果（上半季冠軍）是好的。」

「我本以為這場若我們輸，排名會掉下去。」敲出二壘安打的石佳青說，「後來宣布還是我們季冠軍，超爽的！我與有榮焉！」石佳青說，全隊賽前就是想著「拚了！」沒能自力封王，有點小遺憾。

球齡12年的石佳青，現年23歲，家住南投的她覺得壘球好玩而投入。今日關鍵時刻安打建功，她坦言，當時其實還是緊張，但不斷用高中教練教的口訣「心要靜、眼要盯、打要猛」來提醒自己，「沒有雜念才能打好。」結束上半季8周比賽，石佳青說，有點累，到下半季開打前，要好好調整照顧身體。

2020新力旺企業女壘聯賽「Nice Play」上季8周40場賽程今日落幕。下半季將自8月8日起，於高雄鳳新壘球場展開。下半季賽程除了高雄、台中，9月中旬也將在台北青年公園球場舉行比賽。

(中時 )