台灣ATM隨處可見，要領錢十分方便。但一名網友卻透露，自己日前在台中某家銀行ATM領錢，結果卻遭到吃錢，之後竟還遭行員嗆聲，雖然十分無奈，但不曉得該怎麼辦，因此上來詢問網友有沒有什麼應對方法，網友就建議，「找金管會」。

原PO在PTT上表示，上個月去ATM領錢，發現機器少給1張千元鈔，當下雖然打電話給客服，對方告訴原PO日後會再聯繫，沒想到等了一個月沒消息，因此19日便空出時間臨櫃詢問此事，但對方卻告知他機器紀錄沒有問題，更反問「為什麼過這麼久才來反應？」，這讓原PO一時間也回答不出來，想問大家究竟該如何回答？

網友分享被吃錢的經驗。(摘自PTT)

底下網友看到後認為是原PO電話打的不夠勤勞，但有不少人也直言，可以直接告到金管會，「銀行電話都有錄音打過去說不處理找金管會客訴」、「直接申訴比較快」、「找金管會就是了」，甚至有人開玩笑直說，下次打電話的時候，記得要說「機器多吐錢出來給你」，對方就會馬上衝過來。

(中時電子報)