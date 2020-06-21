俄羅斯總統普丁21日在俄羅斯《第1頻道》電視節目中表示，不排除在憲法修正案草案通過後，再次投入總統選舉。

普丁表示，修憲是一件絕對正確的事情，最近幾個月的事情證明了這一點。現行憲法是特殊時期通過的，那時坦克向國會開火，莫斯科出現受害者（指1993年時任總統葉爾辛以武力強行解散俄聯邦最高蘇維埃的事件），目前俄國內政治局勢穩定，但還有包括主權在內的問題（修憲內容包含了禁止割讓俄領土）。

此前，俄總統新聞秘書佩斯科夫曾透露，普丁是否參加下一屆選舉取決於世界經濟狀況、疫情後果以及地區衝突的發展。

普丁在1月15日發表的國情咨文中提議修改憲法，他提議修憲的內容包括加強國家杜馬（國會下院）在政府組閣中的權力；賦予聯邦委員會（國會上院）任命最高法院院長和法官的權力；禁止高級官員擁有雙重國籍或外國長期居留許可；明確聯邦國務委員會地位等。

國家杜馬後來對修憲草案進行二讀時，加入允許現任總統再次參加2024年總統大選的內容，引起各方關注。按當前憲法，普丁無法參加2024年大選。

修憲草案已先後獲得國家杜馬、聯邦委員會和地方議會通過並得到憲法法院的合憲確認。根據普丁簽署的總統令，俄羅斯將於7月1日就修憲草案舉行全俄投票。

普丁說，修憲草案全民投票若沒通過，按他的經驗，一兩年後官員們就會開始把視線轉移到尋找可能的繼任者上，而不是正常工作上。他呼籲官員們不要這樣，應該專注工作。

(中時 )