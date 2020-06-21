網球名將謝政鵬前天在臉書控訴長時間遭到精神壓力和情感霸凌，也公開和姊姊謝淑薇關係不睦。他21日又再度發了逾千字的長文，並PO出被姊姊懷疑竊盜的警察局通知書，提到這些年來金錢糾紛，感嘆說：「這輩子可以不用往來我真的累了…」。

謝政鵬發文一開頭就提到自己一直以來處於被精神虐待。「2年錢買好機票準備去法國，，打算爭隔年澳網資格，結果收到『這個神奇的東西』，也就是警察局通知單，導致被迫放棄比賽去做筆錄。

謝政鵬說，當時謝淑薇家裡包包據傳遭竊，因而被列入嫌疑人名單，謝正鵬說他是鑰匙持有者，因為要去幫謝淑薇開除濕機。但也因為如此，謝政鵬也被列為嫌疑人名單。

去年法網期間，謝政鵬說自己不敢相信姊姊又提了包包的舊事，還懷疑是他拿的。到後來溫布敦在保羅推的情況下組成混雙，她居然講了一句話「因為我排名高所以獎金要歸她的」。

謝政鵬強調，轉入職業後再沒跟家裡拿過一毛錢，唯一例外是謝淑薇在他上車前塞到他口袋的200元歐元（約6750台幣），但這三年都沒用，只把這張鈔票當作書籤，以便時刻提醒自己勿忘初衷。

如今他希望姊姊多少拿錢回去孝敬老爸，謝政鵬只表示說：「我丟下了一句這輩子可以不用往來我真的累了。一輩子就這麼短～坑也坑了～我不會說別的小孩補助多我很羨慕他們，我一直珍惜著還有這些補助的時候造出自己的一條路。」

(中時電子報)