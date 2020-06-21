1名女網友在PTT上透露，自己分明身材姣好，胸器及密臀也都前凸後翹，雖然自己能體諒男友工作辛勞，仍納悶男友為何總事性趣缺缺？她還透露，即使有進行活塞運動時，男友的「武器」也時好時壞，無法維持在一個水平上的堅硬程度，女網友煩惱的上網求解，期望網友們能為自己解答。

據了解，女網友與另一半床事運動僅只有1個月1次，有時原PO要求男友時卻還遭到拒絕。她還透露，有次男友的維持時間竟然只有5分鐘，過程中還時好時壞，完全無法維持固定硬度，使女網友懷疑自己魅力不夠嗎？雖然她仍體諒男友工作辛勞。她還感嘆初次見面時，並不是這樣冷感狀態，即便男友工作忙碌，武器仍是挺立直拔也相當巨大，卻在半年後逐漸走下坡，令女網友認為是否膩了嗎？

原PO認為「每個女人後面都有一個幹膩的男人」，她曾也多次主動詢問男伴，是否要進行其他感興趣的嗜好呢？然而結果都令她失望不已，她也表示與男伴在進行床事過程中，男伴演變成埋頭苦幹，連自己的臉面都不願意直視，女網友整個自信心大跌，甚至煩惱不已，希望能PO文向網友們求解。

網友紛紛建議：「那就換一個了」、「他膩我不膩，來吧？」也有網友為原PO打抱不平說：「有心就會找方法，沒心結束也好，你有市場的」、「膩了真的不用勉強彼此」，也有網友認為：「沒有幹膩的女人，只有不想幹的男人」、「膩了！換肛他看看，說不定秒硬」。

(中時電子報)