高雄市長補選，民進黨推出陳其邁參戰，國民黨目前尚無人選。一般都認為，陳其邁當選機會很高。易經命理老師高煜霖卻表示，陳其邁恐會遇到「死敵級」競爭對手，真的要自求多福了。

高煜霖表示，「日環蝕」原本是「太陽」磁場牽引地球，變成「月球」從中介入的概念，顯示突如其來的事，讓人措手不及之象。他從易經演繹角度分析，是「陰陽反背」之象，顯示「陽奉陰違」，或「牝雞司晨」的氛圍濃厚之意。

高煜霖還針對台灣部分，方位法取卦，得到「澤天夬」，再以指算法取卦，得到「大安」。顯示經濟面因報復性的剛性消費，將會持續有好消息傳出。政治面會因主流價值抬頭，讓人民振奮。這兩卦象，不利高雄市長補選，已冒出頭的候選人現象（目前只有陳其邁確定）；從「澤天夬」來看，陳其邁恐會遇到「死敵級」競爭對手。另外對方陣營可能會出現執行「反悔」的策略行為，因而雪上加霜，如果陳其邁遭逢的主要競爭者是女性，他真的要自求多福了。

高煜霖指出，從卦象來看，現在正在「競爭中」，卦辭另有一句「將軍回田野，仔細更推祥」，意指恐有被拉下馬的風險；整體而言，其實是不利陳其邁的意思。至於陳其邁會遇到什麼事件？是內部、還是競爭者？以後就知道了。

(中時電子報)