端午節有許多防疫驅邪傳統，臺中市文化局所屬藝文館舍順應疫情趨緩，特別規劃多場端午節活動，邀請全家大小參加。

台灣民俗文物館21日舉辦「端午手作活動-創意艾草香包」，體驗香包DIY樂趣。台中市眷村文物館於6月25日推出「屈原遊眷村過端午」導覽體驗活動，聽眷村人分享如何度過節，並可體驗插艾草、抹雄黃酒、掛香包、作醃鹹鴨蛋、包粽子與立雞蛋。

（臺中市文化局提供）

為紀念詩人屈原，霧峰林家宮保第園區於6月26、27日舉辦「吟詩飄香慶端陽 香囊詩箋手作趣」活動，聆聽霧峰林家百年風華導覽，體驗詩詞桌遊、寫姓名藏頭詩、手作香包、詩箋等活動。

市定古蹟摘星山莊百年荔枝樹成熟，於6月26日舉行「2020荔夏包粽約定，樂來樂愛你」活動，體驗米糕粽子DIY、欣賞薩克斯風演出。台灣味噌釀造文化館即日起至28日舉行「端午立蛋趣」活動，挑戰疊木頭蛋遊戲即可參觀味噌製程，並有機會獲味噌禮盒或韓式味噌辣醬禮盒。詳細資訊請洽臺中市政府文化局官網：https://www.culture.taichung.gov.tw/ 。（謝曼婷）

活動資訊如下：

臺灣民俗文物館「端午手作活動-創意艾草香包」

時間：6/21(日) 9：30-11：30

報名電話：04-22451310 葉小姐臺中市眷村文物館「屈原遊眷村過端午」

時間： 6/25(四) 10：30-12：00/ 15:00-16:30

聯絡人：04-22334073 趙先生摘星山莊「2020荔夏包粽約定 樂來樂愛你」

時間：6/26 （六） 9:30-17:00

聯絡人：鄭小姐04-25343859

霧峰林家宮保第園區「吟詩飄香慶端陽 香囊詩箋手作趣」

時間：6/26（五）、6/27 （六）10:30/13:30/15:30

聯絡人：04-23317985邱經理

台灣味噌釀造文化館「端午立蛋趣」

時間： 6/6（六）~6/28（日）9:00-17:00

預約專線：04-25320279 #43 李小姐

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