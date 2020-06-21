高雄市長補選登記第2天，國民黨參選人仍未定案。有韓粉社團發起「你會讓誰參加高雄市長補選」投票，截稿為止，前高雄市府民政局長曹桓榮，暫以84票遙遙領先；高雄市議員黃紹庭7票居次；國民黨不分區立委吳怡玎拿到3票居第3。

網友在臉書社團「百萬庶民紅衫軍-韓國瑜市長後援會」發起「國民黨如有用初選，你會讓誰參加高雄市長補選」投票。截稿為止，前三名為：前高雄市府民政局長曹桓榮暫以82票領先、高雄市議員黃紹庭7票、國民黨不分區立委吳怡玎3票。其他選項還有「當然是我們韓國瑜」「韓粉」、「反正也不會贏」、「李雅靜」、「凍未條姊」、「馬英九還我牛」、「許議長夫人+1」、「曾尹儷」、「李褔軒」、「王齡嬌」、「黃正忠」。

民進黨徵召市長補選參選人陳其邁，已在高雄市各區展開掃街拜票，預計22日將公布競選團隊名單。國民黨表態參選人數眾多，包括前民政局長曹桓榮、市議員黃紹庭、李雅靜、前市議員王齡嬌、高雄科技大學海管所專案助理研究員曾尹儷等人。國民黨文傳會主委王育敏表示，最晚會在23日公布人選。

網友則留言表示，「都可，規畫選戰整體戰術。」、「啟程！」不過也有人唱衰說：「別選了啦～選不過民進黨。」

(中時電子報)