買房是一件快樂的事情，為家人尋覓更舒適的生活環境，提升生活品質，是每個家庭的幸福生活。遠雄推出房地產史上第一個主題手遊APP，能夠邊玩邊了解遠雄「新未來3」周邊，熱鬧便捷的生活環境。

首發地產APP手遊，探索美好生活

遠雄「新未來3」提供舒適的生活環境、良好的生活機能，遠雄更推出房地產史上第一個主題手遊APP【A7未來探險島】，帶領全家人進入新林口四大探險主題：美食、教育、娛樂、產業等36個私房景點，五大產業匯聚，坐擁萬頃綠地深入了解A7重劃區周邊環境，只要完成探險任務、收集金幣，還能兌換限時購屋優惠！

A7未來探險島。(圖/遠雄提供)

親子共融共樂，創造美好生活環境

遠雄「新未來3」為A7重劃區「文樂特區」唯一親子共融宅，採低建蔽、高綠覆，以「人居」為初心擇地哲學、實際居住需求考量，優選文青雙語國中小第一排、面對中華郵政物流園區與4000坪郵政公園，「萬頃綠肺」結合自然環境，親子戶外生活量身打造。

遠雄「新未來3」推出親子共融宅，以play for all為親子共融的核心理念，打造親子共融共樂空間，各個年齡層、不同需求的孩子，都能在肢體與感官中盡情體驗，家長不只扮演著陪伴者，也能在共融空間擁有放鬆片刻的休憩空間。

A7文樂特區。(圖/遠雄提供)

讓未來的想像裡有孩子的甜蜜笑顏，犒勞生活中的疲憊辛勞，未來更加踏實美好。遠雄房地產在A7幸福造鎮計畫打造「新未來系列」，一、二期超過1200戶兩年半內完銷，締造旋風完銷奇蹟，秉持著提供更美好的生活，今年暑假正式推出A7幸福代表作「新未來3」，目前正熱烈預約中，趕快來電預約賞屋。

「遠雄新未來3」

接待中心：桃園市龜山區樂善一路10號

基地面積：2513.23坪

坪數規劃：24~46坪

房數規劃：2房~3+1房

樓層規劃：22 F / B4

棟戶規劃：4棟

(中時電子報)